        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ön değerlendirme uygulamasında son gün ne zaman? 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihi

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci (BİLSEM) öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilen öğrenciler için ön değerlendirme uygulaması, 15 Aralık 2025 tarihinde başladı. Uygulama süreci devam ederken, sonuçların açıklanma tarihini merak ediliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları olan BİLSEM için ön değerlendirme uygulamaları devam ediyor. Tablet üzerinden yapılan uygulamayla öğrencilerin genel yetenek, resim, ve müzik alanındaki becerileri ölçülecek. Ön değerlendirme sınavları 20 Şubat tarihinde sona erecek. Uygulama sınavlarını tamamlayan 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerindeki öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda “2026 BİLSEM takvimi ile ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman ilan edilecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

        2026 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav takvimi (öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci) kapsamında BİLSEM ön değerlendirme sınav süreci 15 Aralık 2025 itibarıyla başladı.

        Ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat tarihinde sona erecek.

        3

        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

        4

        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin 30 Mart 2026 tarihinde, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

        Ardından bireysel değerlendirme uygulamaları 06 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        5

        BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLAN EDİLME TARİHİ

        Bireysel değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak.

        27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
