Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları olan BİLSEM için ön değerlendirme uygulamaları devam ediyor. Tablet üzerinden yapılan uygulamayla öğrencilerin genel yetenek, resim, ve müzik alanındaki becerileri ölçülecek. Ön değerlendirme sınavları 20 Şubat tarihinde sona erecek. Uygulama sınavlarını tamamlayan 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerindeki öğrenciler ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bu kapsamda “2026 BİLSEM takvimi ile ön değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman ilan edilecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...