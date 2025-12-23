BİM 23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 23 Aralık Salı BİM indirimlerinde kabuklu ceviz 1 Kg 199 TL, şeftali aromalı beyaz çaylı içecek 1 litre 39,50 TL, Yenikavaklıdere şalgam suyu 55 TL'den satışa çıkıyor. İhtiyaçlara yönelik olarak aktüel ürünler kataloğu indirimlerinden yararlanabilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
Giriş: 23.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:02
1
BİM aktüel ürünler 23 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı. Salı gününden itibaren BİM kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki, BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? İşte BİM aktüel ürünlerin tamamı
2
3