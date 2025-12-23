Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM 23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 23 Aralık Salı BİM indirimlerinde kabuklu ceviz 1 Kg 199 TL, şeftali aromalı beyaz çaylı içecek 1 litre 39,50 TL, Yenikavaklıdere şalgam suyu 55 TL'den satışa çıkıyor. İhtiyaçlara yönelik olarak aktüel ürünler kataloğu indirimlerinden yararlanabilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler 23 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı. Salı gününden itibaren BİM kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki, BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? İşte BİM aktüel ürünlerin tamamı

        2
        3
        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!