BİM 25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 25 Kasım BİM indirimlerinde mutfak ürünlerinden, kedi mamaları ve temizlik malzemelerine kadar geniş ürün yelpazesi raflarda yerini alacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
Giriş: 24.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:35
1
BİM 25 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftada ev ihtiyaçları için pek çok ürün indirimde olacak. İşte, 25 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu
2
3
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ