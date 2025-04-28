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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. BİM 29 Nisan indirimlerinde tereyağ, yoğurt, ayran, tost peyniri, labne var. Öte yandan bebek bezlerinde indirim olacak. Tablet deterjan 129 TL, çamaşır makinesi temizleyicisi 28,50 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:43
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        BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim var. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

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