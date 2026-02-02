Bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak BİM aktüel ürünleri belli oldu. Şubat ayının ilk haftasında BİM marketlerinde, televizyon, kulaklık, powerbank, ankastre set, saç kurutma makinesi, ütü, saç maşası, çay makinesi, elektrikli diş fırçası, cam kavanoz gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. Bu kapsamda “BİM 3-6 Şubat aktüel kataloğu ile hangi ürünler satışta olacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…