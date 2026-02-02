Habertürk
        BİM 3-6 Şubat aktüel kataloğu: Şubat ayının ilk haftasında BİM aktüel afişinde hangi ürünler var?

        Şubat ayının ilk haftasında BİM marketlerine gelecek yeni ürünler yayınlandı. BİM 3-6 Şubat Salı ve Cuma aktüel kataloğunda temizlik ürünlerinden teknolojik aletlere, kahvaltılıklardan mutfak gereçlerine, kırtasiye malzemelerinden temel gıda yiyeceklerine kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM 3-6 Şubat aktüel afişinde hangi ürünler var? İşte detaylar haberimizde…

        Giriş: 02.02.2026 - 10:47 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:47
        Bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak BİM aktüel ürünleri belli oldu. Şubat ayının ilk haftasında BİM marketlerinde, televizyon, kulaklık, powerbank, ankastre set, saç kurutma makinesi, ütü, saç maşası, çay makinesi, elektrikli diş fırçası, cam kavanoz gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. Bu kapsamda “BİM 3-6 Şubat aktüel kataloğu ile hangi ürünler satışta olacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
