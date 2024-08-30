BİM'e çekme karavan geliyor! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta eylül ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; çekme karavan, scooter, trambolin, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4 Eylül 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 4 EYLÜL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
4 Metre çekme karavan: 279.000 TL
Trambolin: 2.975 TL
Elektrikli çocuk scooter: 5.975 TL
LED yüz maskesi: 1.975 TL
Isıtmalı masaj cihazı: 799 TL
Yüz germe masaj cihazı: 999 TL