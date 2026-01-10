BİM aktüel 13-14 Ocak aktüel kataloğu yayında: İşte haftanın fırsatları!
BİM'de salı ve çarşamba günü fırsatları alıcılarıyla buluşuyor! BİM'de bu hafta; bulaşık ve çamaşır makinesi, buzdolabı, bebek ürünleri, temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri dahil birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 13-14 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
Giriş: 10.01.2026 - 19:34 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:34
1
BİM aktüel 13-14 Ocak kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde birçok fırsat gündeme geldi. Ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 13-14 Ocak BİM aktüel kataloğu...
2
3