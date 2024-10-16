Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 18 Ekim kataloğu: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi yayınlandı!

        BİM 18 Ekim kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; motosiklet, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 18 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 18:37 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 18 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        2

        18 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 79.000 TL

        Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

        Akım Korumalı Priz 329 TL

        Mantar Lamba 195 TL

        Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL

        Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL

        İbrik Mozaik Lamba 999 TL

        Solar El Feneri 199 TL

        3

        HP Gaming Laptop 26.950 TL

        PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

        Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.495 TL

        Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas 7.975 TL

        Akıllı Saat 850 TL

        Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL

        Pilli Baharat Öğütücü 259 TL

        Şarjlı Kişisel Blender 479 TL

        Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL

        4

        Karın Kası Sistemi 189 TL

        Boks Torbası 379 TL

        Yoga Çemberi ~41 cm 169 TL

        Pilates Çemberi ~38x3 cm 309 TL

        Ağırlık Fitness Eldiven 129 TL

        El/Ayak Bilek Ağırlıkları 149 TL

        3’lü Pilates Bant Seti 89 TL

        3’lü Loop Bant Seti 44,50 TL

        Pilates Barı ~91 cm 149 TL

        Pilates Yüzüğü ~30.5x12.3 cm 499 TL

        Pilates Topu 179 TL

        5

        Rose Kapaklı Kavanoz ~1050 cc 29,50 TL

        Rose Kapaklı Kavanoz ~550 cc 19,50 TL

        Boyalı Meşrubat Bardağı 3’lü ~325 cc 129 TL

        Line Sürahi ~1200 cc 79 TL

        Vega Büyük Kase ~2165 cc 119 TL

        Kapaklı Saklama Kabı ~380 cc 32,50 TL

        6

        Emaye Sunum Tepsi̇si ~25 cm 129 TL

        Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 499 TL

        Emaye Tava/Sahan Seti ~18 cm 379 TL

        Yuvarlak Çerezlik ~13,5 cm 129 TL

        Çay Tabağı 6'lı 179 TL

        Büyük Salata Tabağı 89 TL

        7

        Softy Çift Kişilik Battaniye ~200x220 cm 419 TL

        Softy Tek Kişilik Battaniye ~150x220 cm 389 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor