BİM 18 Ekim kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; motosiklet, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 18 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 18 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
18 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 79.000 TL
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
Akım Korumalı Priz 329 TL
Mantar Lamba 195 TL
Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL
İbrik Mozaik Lamba 999 TL
Solar El Feneri 199 TL
HP Gaming Laptop 26.950 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.495 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas 7.975 TL
Akıllı Saat 850 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL
Pilli Baharat Öğütücü 259 TL
Şarjlı Kişisel Blender 479 TL
Arzum Steam Rush Eco Buharlı Düzleştirici 899 TL
Karın Kası Sistemi 189 TL
Boks Torbası 379 TL
Yoga Çemberi ~41 cm 169 TL
Pilates Çemberi ~38x3 cm 309 TL
Ağırlık Fitness Eldiven 129 TL
El/Ayak Bilek Ağırlıkları 149 TL
3’lü Pilates Bant Seti 89 TL
3’lü Loop Bant Seti 44,50 TL
Pilates Barı ~91 cm 149 TL
Pilates Yüzüğü ~30.5x12.3 cm 499 TL
Pilates Topu 179 TL
Rose Kapaklı Kavanoz ~1050 cc 29,50 TL
Rose Kapaklı Kavanoz ~550 cc 19,50 TL
Boyalı Meşrubat Bardağı 3’lü ~325 cc 129 TL
Line Sürahi ~1200 cc 79 TL
Vega Büyük Kase ~2165 cc 119 TL
Kapaklı Saklama Kabı ~380 cc 32,50 TL
Emaye Sunum Tepsi̇si ~25 cm 129 TL
Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 499 TL
Emaye Tava/Sahan Seti ~18 cm 379 TL
Yuvarlak Çerezlik ~13,5 cm 129 TL
Çay Tabağı 6'lı 179 TL
Büyük Salata Tabağı 89 TL