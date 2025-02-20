BİM aktüel 21-25 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için sizlerle paylaştık. İşte 21-25 Şubat BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünler...