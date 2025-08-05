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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 8 Ağustos Cuma 2025: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM'de cuma fırsatları! İşte 8 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM ağustos ayının ikinci kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 8 Ağustos 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 8 Ağustos aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:59
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        BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; buz makinesi, elektrikli katlanabilir bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 8 Ağustos Cuma ürünler kataloğu...

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