BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; buz makinesi, elektrikli katlanabilir bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 8 Ağustos Cuma ürünler kataloğu...