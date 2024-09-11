BİM aktüel ürünler 11-13 Eylül 2024: Bu hafta BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 11- 13 Eylül BİM kataloğunda Büyük Çelik Derin Tencere, Cam Kahve Fincan Seti, Air Fryer, Akıllı Saat, Elektrikli Bisiklet, TV yer alıyor. İhtiyaca yönelik alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 11-13 Eylül 2024
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çeşit çeşit indirimlerin yer aldığı aktüel kataloğunda Tiny House 599.000 TL’den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı
11 EYLÜL ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Escamp Verandalı 8500 Flat Tıny House 599.000 TL
Adle 3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
Keysmart NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS 19.975 TL
NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE 15.500 TL
Keysmart NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NF 9Ç975 TL
Keysmart BUZDOLABI KEY 330 STE 10.975 TL
Keysmart 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CM 9.750 TL
Keysmart 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CMS 11.975 TL
Keysmart 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT 9.975 TL
13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 58P733G 18.975 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6A 17.975 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL
Philips Air Fryer HD9650/90 4.975 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.490 TL
Fakir Çay Makinesi Tea N More 1,7 L 1.090 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL