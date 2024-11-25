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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 26 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 26 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıda malzemeleri dikkat çekiyor. Pirinç, salça, zeytin, gofret, pirinç gevreği, tahin, pekmez indirimde yer alan ürünler arasında bulunuyor. İşte 26 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:03
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        26 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı gününden itibaren katalogta BİM müşterilerine evdeki temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin etme şansı sunuyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi

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        BİM 26 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        İşte BİM 26 Kasım 2024 Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fırsatlar:

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