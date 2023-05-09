BİM'den 1.3 milyar TL net kâr

2023 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?

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BİM, 2023 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre firmanın gelirleri bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 88 artarak 51 milyar 335 milyon liraya yükseldi.

Firmanın net kârı ise geçen yıla göre yatay seyrederek 1 milyar 347 milyon TL olarak açıklandı.

BİM 2022 genelinde 8 milyar 157 milyon TL net kâr elde etmişti.

Firmanın net kâr marjı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.9 iken bu yıl ilk üç ayda yüzde 2.6'ya geriledi.

225 MAĞAZA DEPREM YÜZÜNDEN KAPANDI

BİM'in faaliyet raporunda 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem nedeniyle hayatını kaybeden

vatandaşlar arasında firmanın 23 çalışanının bulunduğu belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Hasar görmüş ve kalıcı olarak kapalı kalacak mağaza sayımız 225 adet olarak gerçekleşmiştir. Depremin ilk gününden itibaren resmi kurumlarla işbirliği içerisinde yardım çalışmalarına destek veren şirketimiz afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır."