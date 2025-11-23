BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel 25-28 Kasım 2025 kataloğu yayında
BİM'de bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. BİM 25-28 Kasım kataloğunda; teknolojik aletler, tekstil ürünleri, çalışma masaları, dikey süpürge dikkat çekti. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel kataloğu ile kasım indirimli ürünler listesi...
Giriş: 23.11.2025 - 20:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:17
BİM 25-28 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu kapsamda, "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünle indirime girdi?" soruları gündemdeki yerini aldı. BİM'de bu hafta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 25-28 Kasım 2025 kataloğu ve fiyat listesi...
