BİM aktüel 30 Ocak 2026 Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte ay sonu fırsatları!
BİM 30 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu kapsamda, "BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünle indirime girdi?" soruları gündemdeki yerini aldı. BİM'de bu hafta; birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 30 Ocak 2026 kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 28.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:24
BİM'de bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. BİM 30 Ocak kataloğunda; teknolojik aletler, tekstil ürünleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri dikkat çekti. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel kataloğu ile ocak ayı indirimli ürünler listesi...
