Binacional - Union Comercio düellosu

Binacional ve Union Comercio, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Binacional 16 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Union Comercio 15 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Binacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 622 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Binacional kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Union Comercio sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Binacional son hafta oynanan Real Atletico Garcilaso maçında 3-1 kazandı.

Union Comercio, Academia Cantolao karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Binacional, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 0 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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