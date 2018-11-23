TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda hem kampanyayı hangi sıfatla yürüteceği hem de yerine kimlerin aday olacağı şimdiden gündem oluşturdu.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Mahalli İdareler Seçim Yasası'na göre, milletvekillerinin aday olmaları durumunda vekillik görevinden istifa etmesi gerekmiyor. Milletvekilleri, seçimin sonundaki 15 gün içerisinde görevlerden birini tercih edebiliyor. Yasanın 17'nci maddesinin verdiği bu hak nedeniyle çok sayıda milletvekili geçmiş dönemde belediye başkan adayı yapıldı ve seçilemeyenler yeniden TBMM'ye döndü. Bu durum, AK Parti'den aday gösterilmesi söz konusu olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli olacak. Ancak Yıldırım'ın 'Meclis Başkanı' sıfatıyla belediye başkanlığı kampanyasını sürdürmesinin 'etik' açıdan yanlış olacağı dile getiriliyor.

YENİ BAŞKAN ADAYLARI

Yıldırım'ın da adaylığının kesinleşmesi durumunda, bu görevden ayrılacağı öne sürülüyor. Bu durum Meclis Başkanlığı'na kimin aday olacağına ilişkin kulisleri de hareketlendirdi.

Kulislerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın adı adaylık için konuşuluyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önerisini alabileceği ve MHP'ye de yakın gelecek ismin aday gösterileceği de öne sürülüyor. Yeni dönem ve seçime ilişkin takvimin, seçimlerin arından TBMM Başkanlık Divanı tarafından yapılacağı belirtiliyor.

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