SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Binali Yıldırım
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Binali Yıldırım'ın yerel seçimde seçilmesi durumunda yerine kim gelecek?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın seçilmesi durumunda yerine kimin geleceği tartışılıyor. Kulislere göre Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop ve Naci Bostancı'nın adı TBMM Başkanlığı için geçiyor

23.11.2018 - 06:56 | Güncelleme:

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda hem kampanyayı hangi sıfatla yürüteceği hem de yerine kimlerin aday olacağı şimdiden gündem oluşturdu.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Mahalli İdareler Seçim Yasası'na göre, milletvekillerinin aday olmaları durumunda vekillik görevinden istifa etmesi gerekmiyor. Milletvekilleri, seçimin sonundaki 15 gün içerisinde görevlerden birini tercih edebiliyor. Yasanın 17'nci maddesinin verdiği bu hak nedeniyle çok sayıda milletvekili geçmiş dönemde belediye başkan adayı yapıldı ve seçilemeyenler yeniden TBMM'ye döndü. Bu durum, AK Parti'den aday gösterilmesi söz konusu olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli olacak. Ancak Yıldırım'ın 'Meclis Başkanı' sıfatıyla belediye başkanlığı kampanyasını sürdürmesinin 'etik' açıdan yanlış olacağı dile getiriliyor.

YENİ BAŞKAN ADAYLARI

Yıldırım'ın da adaylığının kesinleşmesi durumunda, bu görevden ayrılacağı öne sürülüyor. Bu durum Meclis Başkanlığı'na kimin aday olacağına ilişkin kulisleri de hareketlendirdi.

Kulislerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın adı adaylık için konuşuluyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önerisini alabileceği ve MHP'ye de yakın gelecek ismin aday gösterileceği de öne sürülüyor. Yeni dönem ve seçime ilişkin takvimin, seçimlerin arından TBMM Başkanlık Divanı tarafından yapılacağı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X