Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.115,01 %2,27
        DOLAR 28,0078 %0,20
        EURO 29,6830 %0,30
        ALTIN 1.744,13 %0,90
        FAİZ 21,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,81 %1,48
        BITCOIN 28.692,00 %0,82
        GBP/TRY 34,2163 %0,41
        EUR/USD 1,0588 %0,10
        BRENT 91,61 %1,90
        ÇEYREK ALTIN 2.851,65 %0,90
        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance.US doğrudan dolar çekimini durdurdu - Kripto Para Haberleri

        Binance.US doğrudan dolar çekimini durdurdu

        Kripto para borsası Binance'in ABD'deki birimi, platformdan doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 07:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binance.US doğrudan dolar çekimini durdurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Binance.US, kullanım koşullarını güncelledi.

        Bu kapsamda, müşterilerin ABD dolarlarını hesaplarından çekmek istemeleri durumunda, bu işlemi doları sabit coine veya diğer dijital varlıklara dönüştürerek yapabileceği bildirildi.

        Ayrıca güncellenen kullanım koşullarında, müşterilerin hesaplarının ve dijital varlıklarının ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasında olmadığı belirtildi.

        Binance.US, haziran ayı başında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurmuştu.

        SEC, haziranda kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı. Binance'a yöneltilen suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!