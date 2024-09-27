SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi; Scooter Kiralama şirketi Binbin halka arz oluyor. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan firma, toplamda 17 milyon lot dağıtmaya geliyor. Yıldız Pazar'da 'BINBIN' kodu ile işlem görmeye hazırlanan Binbin, elde ettiği gelirin en büyük kımısını hizmet alımı ve borç ödemesi için kullanacak. İşte, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz detayları...