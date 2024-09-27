Binbin halka arz detayları netleşiyor! Binbin kaç lot verecek, ne zaman talep toplayacak?
Scooter Kiralama şirketi olan Binbin, halka arz olmaya hazırlanıyor. Toplamda 17 milyon lot dağıtacak firmanın yatırımcısına 6 ile 57 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Borsa İstanbul'da 'BINBIN' kodu ile işlem görecek firma Ekim ayında talep toplamaya başlayacak. İşte, Binbin hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve fon kullanımı...
SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi; Scooter Kiralama şirketi Binbin halka arz oluyor. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan firma, toplamda 17 milyon lot dağıtmaya geliyor. Yıldız Pazar'da 'BINBIN' kodu ile işlem görmeye hazırlanan Binbin, elde ettiği gelirin en büyük kımısını hizmet alımı ve borç ödemesi için kullanacak. İşte, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz detayları...
BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.
BİNBİN NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)
700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)
BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.
Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.
Yüzde 20 İşletme sermayesi.
BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.