Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncel
ABONE OL

Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Gökdere köyü, bugünden itibaren 14 süreyle karantina kararı aldı. Köye giriş çıkışlar yasaklandı

bingöl karantina
AA

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kadir Ekinci başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği merkeze bağlı Gökdere köyünde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren 14 süreyle karantina kararı aldı.

Köye giriş çıkışlar ile taziye, komşuluk ilişkileri ve salgının yayılmasını artıracak her türlü faaliyet, ikinci bir karara kadar yasaklandı. Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖK'te gıda ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak üniversiteler masaya yatırıldı
GÜNDEMYÖK'te gıda ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak ...
Son dakika haberler... Okul inşaatında toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
GÜNDEMOkul inşaatında toprak altında kalan 2 işçi ...
Son dakika haberi... Bir aile daha evladına kavuştu
GÜNDEMBir aile daha evladına kavuştu
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç tarihi belli mi?
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberler... Doğu Karadeniz'i sağanak vurdu!
GÜNDEMDoğu Karadeniz'i sağanak vurdu!
Son dakika haberi... Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı
GÜNDEMKütahya'da 2 işçi göçük altında kaldı
"İzin talep etmeden izin ücreti isteyemezsiniz"
GÜNDEM"İzin talep etmeden izin ücreti isteyemezsiniz"
Son dakika haberler... Darbeci generallerin "mahrem imamı"na 10 yıl hapis cezası
GÜNDEMDarbeci generallerin 'mahrem imamı' için flaş karar!
Bakan Ziya Selçuk ortaokul öğrencileri için eğlenceli mobil uygulama 'Tabii'yi tanıttı
GÜNDEMBakan Selçuk ortaokul öğrencileri için 'Tabii'yi ...
Son dakika haberler.. Kadına yönelik şiddet, şimdi de bu iddiayla yankılandı!
GÜNDEMKadına yönelik şiddet, şimdi de bu iddiayla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X