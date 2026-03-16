        Bingöl'de çığ düştü! Yol kapandı! | Son dakika haberleri

        Bingöl'de çığ düştü! Yol kapandı!

        Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

        AA'da yer alan habere göre Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.

        Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Çığ nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

