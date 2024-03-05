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        Haberler Gündem Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ele geçirildi - Güncel haberler

        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ve el yapımı patlayıcılarda kullanılmak için hazırlanmış pil blokları ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:36 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:36
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        Terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.

        Ekiplerce 2 sığınakta yapılan aramada roketatar, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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