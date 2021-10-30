İHA

Bingöl merkeze bağlı Çayağzı köyündeki bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi.