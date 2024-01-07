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        Fabrika Voleybol´un 32´ncisi Solhan´da açıldı

        TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) kurulan Fabrika Voleybol´un 32´ncisi, Bingöl'ün Solhan ilçesinde faaliyete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:45
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        Fabrika Voleybol´un 32´ncisi Solhan´da açıldı
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        TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) kurulan Fabrika Voleybol´un 32´ncisi, Bingöl'ün Solhan ilçesinde faaliyete geçti.

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye´de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, 32´nci okulunu Bingöl´ün Solhan ilçesinde açtı. Açılış için düzenlenen programa TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Kaymakam Muhammed Çetin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, öğrenciler ve velileri katıldı. 

        Programda konuşan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, ilçede milli takım oyuncularının yetişeceğine olan inançlarını dile getirerek, "Solhan, Türkiye genelinde voleybola verdiği değerle, yürüttüğü çalışmalarla ön plana çıkıyor. Biz de Voleybol Federasyonu olarak bu potansiyele destek vermek için her türlü iş birliğine ve yardıma hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın spora olan sevgisi ve desteğiyle büyük avantajınız var. Fabrika Voleybol projesi, gençlerin bedensel gelişimini, spor antrenmanları üzerinden destekleyen bir projedir. Federasyon olarak her aşamada gençlerin gelişimini takip edeceğiz" dedi.

        Açılışın ardından çocuklar, spor salonunda ilk antrenmanlarına başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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