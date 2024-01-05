Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

N.K'ye (54), Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi'nde kimliği henüz belirlenmeyen kişi veya kişiler silahlı saldırıda bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.K, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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