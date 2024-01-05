Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 175 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 175 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 23, ilçelerden Adaklı'da 23, Genç'te 49, Karlıova'da 38, Kiğı'da 13, Solhan'da 13, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapılıyor.

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova'da ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda biriken kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

        - Siirt

        Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Dün gece başlayan kar yağışı Şirvan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

        İlçeye bağlı Elmadalı ve Kesmetaş köylerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı

        Benzer Haberler

        Bingöl´de kardan 173 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bingöl´de kardan 173 köy yolu ulaşıma kapandı
        Karlıova'da kar etkili oldu
        Karlıova'da kar etkili oldu
        Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
        Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
        Bingöl´de teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
        Bingöl´de teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
        Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
        Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
        Bingöl'de cip takla attı; doktor sürücü yaralı
        Bingöl'de cip takla attı; doktor sürücü yaralı