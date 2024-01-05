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        Karlıova'da kar etkili oldu

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için, ekipler çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:00
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        Karlıova'da kar etkili oldu
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için, ekipler çalışma başlattı.

        Karlıova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini artırıp yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde de öğrenciler okula gitmekte zorluk çekti. Yoğun kar nedeniyle bazı okul servisleri yollarda kalırken; öğrenciler okullarına yürüyerek gitti. Yüksek kesimlerde yarım metreyi bulan karla kapanan yolların açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yaşayan Mahmut Barut, kar yağışının bu yıl geç geldiğini belirterek, "Biz kar yağışını severiz. Karlıova adıyla şanıyla kendini belli ediyor" dedi.

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