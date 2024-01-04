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        Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu

        Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:26
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        Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
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        Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

        Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için söz konusu güzergahta kar temizleme araçlarıyla çalışma yürüttü.

        Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle Kuruca köyü beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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