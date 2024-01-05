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        Bingöl'de 1 yılda 38 milyon 818 bin kök kenevir ele geçirildi

        BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023'te gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda 38 milyon 818 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini, gözaltına alınan 808 kişiden 70´inin tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:15
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        Bingöl'de 1 yılda 38 milyon 818 bin kök kenevir ele geçirildi
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        BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023'te gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda 38 milyon 818 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini, gözaltına alınan 808 kişiden 70´inin tutuklandığını açıkladı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, valilik binasındaki toplantı salonunda, `Karşılaştırmalı Asayiş ve Güvenlik´ konulu toplantı düzenledi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve basın mensupları katıldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, toplantıda, kentte meydana gelen olaylarla ilgili verileri paylaştı. Kentte 3 bin 773 kırsal, 31 şehir iç güvenlik operasyonunda 5 teröristin sağ veya yaralı olarak yakalandığını söyleyen Vali Usta, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan 67 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9'unun tutuklandığını belirtti. Uyuşturucuyla mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini söyleyen Vali Usta, 2023 yılında gerçekleştirilen 722 uyuşturucu operasyonunda 808 kişinin gözaltına alındığını ve 70 kişinin tutuklandığını anlattı. Vali Usta, operasyonlarda 1 ton 750 kilo esrar, 10 gram kokain, 144 gram metamfetamin, 48 ecstasy ve captagon, 38 milyon 818 bin kök kenevir ve 130 kök skunk ele geçirildiğini açıkladı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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