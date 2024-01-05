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        Bingöl Valisi Usta, güvenlik güçlerinin 2023'teki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi:

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılında güvenlik güçlerince kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 722 operasyonda 1 ton 750 gram esrar, 38 milyon 818 bin kök kenevir ele geçirildi, 808 şüpheli yakalandı. Terör operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı, 180 kilogram patlayıcı, 487 muhtelif mühimmat, 9 silah, el bombası ele geçirildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:25
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        Bingöl Valisi Usta, güvenlik güçlerinin 2023'teki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi:
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılında güvenlik güçlerince kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 722 operasyonda 1 ton 750 gram esrar, 38 milyon 818 bin kök kenevir ele geçirildi, 808 şüpheli yakalandı. Terör operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı, 180 kilogram patlayıcı, 487 muhtelif mühimmat, 9 silah, el bombası ele geçirildi." dedi.

        Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere kentte 2023'te düzenlenen terör, asayiş ve uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sunum yapan Usta, göreve başladığı yaklaşık 5 aylık süreçte şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

        Usta, Valilik koordinesinde emniyet ve jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda geçen yıl 5 teröristin yakalandığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 722 operasyonda 1 ton 750 gram esrar, 38 milyon 818 bin kök kenevir, 190 gram skunk, 2 gram bonzai, 10 gram kokain, 144 gram metamfetamin, 48 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, 808 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 70'i tutuklandı. Terör operasyonlarında 43'ü PKK/KCK, 23'ü DEAŞ, 1'i FETÖ'den 67 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı, 9 mayın, 180 kilogram patlayıcı, 487 muhtelif mühimmat, 9 silah, el bombası ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

        Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 482 operasyonda gözaltına alınan 525 zanlıdan 45'inin tutuklandığını kaydeden Usta, yurda yasa dışı yollarla giren 57 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişinin yakalandığı bildirdi.

        Kentte 701 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Usta, bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1351 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

        Vali Usta, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Vali Yardımcısı Engin Tok, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

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