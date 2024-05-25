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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de 

        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Bingöl'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:05
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de 
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        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Bingöl'e geldi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi. Havalimanında karşılanan Yılmaz, ilk olarak Bingöl Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra ilçe belediye başkanları ve encümenlerle toplantı gerçekleştirdi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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