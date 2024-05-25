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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:13
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu.

        Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Bingöl Belediyesine geçen Yılmaz, Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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