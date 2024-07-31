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        Bingöl'de dereye giren ikizler Cengiz ve Bünyamin, boğuldu

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde, sıcak havadan bunalıp dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:45
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        Bingöl'de dereye giren ikizler Cengiz ve Bünyamin, boğuldu
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde, sıcak havadan bunalıp dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, boğuldu. 

        Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Sermekaya köyünde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, köy çıkışında bulunan dereye giren ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler, kardeşleri sudan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocukların cenazesi, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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