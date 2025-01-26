Kayınvalide ile damadın tandır ekmeği ürettiği fırın, 6 aileye daha ekmek kapısı oldu

BİNGÖL’de Müşerref Kılıç’ın (52) damadı İsmail Bakır (31) ile 5 yıl önce açtığı tandır üreten fırın, 6 aileye daha gelir kapısı oldu. Kılıç, “5 yıldır burada kendi işimizi yapıyoruz. İş yerinde çalışan 6 kişi de buradan elde ettiğimiz gelirle ailesinin geçimini sağlıyor” dedi.

Bingöl’de tandır ustası Müşerref Kılıç (52), çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra, 5 yıl önce damadı İsmail Bakır (31) ile birlikte açtıkları fırında geleneksel yöntemlerle kente özgü şekilli tandır ekmeği pişirmeye başladı. Zamanla işlerini büyüten kayınvalide ve damat, ihtiyaç sahiplerinden belirledikleri 6 kişiyi daha işe aldı. İkili, yağlı ekmek, normal tandır ekmeği, buğday ekmeği, beyaz ekmek ve kente özgü bir yöresel yemek olan Sörin (Sörina Pel) ekmeğini talep eden müşterilerine kargo istedikleri şehirlere gönderiyor.

‘BAŞKALARININ YANINDA ÇALIŞMAK YERİNE KENDİ İŞ YERİMİZİ AÇTIK’

Yıllarca başka fırınlarda çalıştıktan sonra kendi işini kurma kararı aldığını söyleyen Kılıç, “10 yıldır tandır ekmeği yapıyorum. Daha önce 2 yıl başka fırınlarda çalıştım. Ardından 3 yıl da başka kişilerle ekmek işinde görev aldım. Sonra damadımla birlikte, başkalarının yanında çalışmak yerine kendi iş yerimizi açma kararı aldık ve 5 yıldır burada kendi işimizi yapıyoruz. İş yerinde çalışan 6 kişi de buradan elde ettiğimiz gelirle ailesinin geçimini sağlıyor. Yağlı ekmek, normal tandır ekmeği, buğday ekmeği, beyaz ekmek ve sörin ekmeği üretiyoruz. Ayrıca isteyenlere börek açıp pişiriyoruz, tandırda gözleme yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'e kargo ile ekmek gönderiyoruz. Ekmeğimizi tamamen doğal malzemelerle yapıyoruz ve bayatlamaması için özen gösteriyoruz” diye konuştu.

‘YURT DIŞINDAN GELENLER EKMEK ALIP YANLARINDA GÖTÜRÜYOR’

İsmail Bakır ise kayınvalidesiyle açtıkları fırında büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, şunları söyledi: