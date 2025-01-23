Bingöl'de Gülbahar Barajı ve çevresinde temizlik çalışması yapıldı

Bingöl'de Gülbahar Barajı bölgesinde çevre temizliği çalışması yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince Gülbahar Barajı ve çevresinde çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmanın gelecek nesillere sürdürülebilir temiz bir çevre, yaşanabilir bir doğa yapısı bırakmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığı bildirildi.