Bakan Uraloğlu: Hangi ilimize ne lazımsa, yapmaya gayret ediyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de, “Ülkemizin her tarafında birçok iş yaptık. Bazen eleştiri yapmak adına, ülkemizin bazı bölgelerinin ihmal edildiğini söylerler. Biz rakamlarla, haritalarla, o söylenenlerin doğru olmadığını ortaya koyuyoruz. Hangi ilimize ne lazımsa, hep beraber, ekibimizle, sizlerin sahadaki desteğiyle yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaret ve programlar için geldiği Bingöl'de valiliği ziyaret etti. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu'na Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda 'Teşkilat ve Basın Buluşması’na katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Bingöl’de devam eden 9 projenin daha olduğunu belirterek, "Ülkemizin her tarafında birçok iş yaptık. Bazen eleştiri yapmak adına, ülkemizin doğusunu ya da ülkemizin bazı bölgelerinin ihmal edildiğini söylerler. Biz onu gerçekten rakamlarla, haritalarla, ki haritalar üzerinde konuşmak bizim en çok sevdiğimiz ve en çok bildiğimizdir haritalar. O söylenenlerin hepsinin doğru olmadığını elbette ortaya koyuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız böyle bir ayrımcılık yapma noktasında, kendisi asla bir yaklaşım içerisinde değildir. Bizim de böyle bir şey yapmamıza asla müsaade etmez. Biz de zaten öyle düşünmüyoruz. Bizim hangi ilimize ne lazımsa, hep beraber, ekibimizle beraber, sizlerin sahadaki desteğiyle beraber onları yapmaya gayret ediyoruz. 2002 yılında Bingöl'ümüzde sadece 5 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 238 kilometre bölünmüş yolumuz var. Kaç kat, siz hesaplayın. Bitümlü sıcak karışık karışım kaplamalı yok, yani sıcak asfalt dediğimiz yol 2002’de hiç yokmuş. Bugün 188 kilometre var. Yine Bingöl’ümüzde 24 tane köprü varmış ancak küçük küçük köprüler. Hepsinin uzunluğu 900 metreymiş. 7,5 kilometre uzunluğunda 62 köprüye bunu yükselttik. İlimizde tünel yokmuş, 3,5 kilometre uzunluğunda tünel yaptık. Yine birçok komşu illere Tunceli ve Erzurum tarafında ufak eksiklikler olduğunu biliyorum. Diğer illerimize bölünmüş yollarla Bingöl’ümüzü bağlamışız. Halen devam eden 9 ayrı kara yolu projemizin olduğunu da söylemek isterim” dedi.