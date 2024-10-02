Yıldırım düşen sürüde 30 koyun öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Karlıova ilçesi Yiğitler köyü kırsalı Karacehennem Ormanları mevkisinde meydana geldi. Sağanağın etkili olduğu bölgede, Zeki Kaptan'ın komşusuna ait koyunları otlattığı sürüye yıldırım düştü. Sürüdeki 30 koyun öldü. İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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