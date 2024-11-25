Bingöl'de 88 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.