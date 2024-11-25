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        Bingöl'de 88 köy yolu kardan kapandı

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:35
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        Bingöl'de 88 köy yolu kardan kapandı
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        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kış aylarının bölgede sert geçtiğini belirterek, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle hizmet ağımız içindeki 88 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yolları açmak için çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde tüm yollarımız yeniden ulaşıma açılacak. Vatandaşlarımızdan da zorlu kış şartlarına karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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