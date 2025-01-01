Bingöl'de 800 yıllık meşe ağacı alev alev yandı, o anlar kamerada

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde çıktı. İddiaya göre çocukların ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, yaklaşık 800 yıllık meşe ağacına sıçradı. Çevredekilerin müdahaleleri yetersiz kalınca, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ağaç zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.