Bingöl'de 215 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı (2)

‘VEFAEKİPLERİ’, HASTA VE YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI KARŞLIYOR

Bingöl’ün Karlıova ilçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Vefa Ekipleri, kar yağışının 2 gündür etkili olduğu ilçede evlerinde çıkamayan hasta, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm ekipmanlarını seferber eden ekipler, sahadaki çalışmalarını aralıksız yürütüyor.