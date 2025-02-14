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        Bingöl'de 215 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı (2)

        'VEFAEKİPLERİ', HASTA VE YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI KARŞLIYORBingöl'ün Karlıova ilçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Vefa Ekipleri, kar yağışının 2 gündür etkili olduğu ilçede evlerinde çıkamayan hasta, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:45
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        Bingöl'de 215 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı (2)
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        ‘VEFAEKİPLERİ’, HASTA VE YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI KARŞLIYOR

        Bingöl’ün Karlıova ilçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Vefa Ekipleri, kar yağışının 2 gündür etkili olduğu ilçede evlerinde çıkamayan hasta, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm ekipmanlarını seferber eden ekipler, sahadaki çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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