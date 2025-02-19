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        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

        BİNGÖL'deyoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:12
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        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
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        BİNGÖL'deyoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde eğitime 1 gün ara verildi.

        Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyündeki tüm resmi ve özel okulların, 19 Şubat 2025 günü 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Valilik açıklamasında ayrıca Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-14 kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.00 itibarıyla TIR trafiğine kapatıldığını bildirildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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