Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)

68KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplamda 68 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 115 personel ve 54 araçla kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.