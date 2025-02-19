Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)
68KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplamda 68 köy yolu ulaşıma kapandı.
68KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplamda 68 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 115 personel ve 54 araçla kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.
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