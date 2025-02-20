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        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (2)

        268KÖY YOLU KAPANDIBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 5, Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 268 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:05
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        Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (2)
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        268KÖY YOLU KAPANDI

        Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 5, Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 268 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 115 personel ve 54 araçla yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

        YOLÇATI-SANCAK KARA YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Yolçatı-Sancak kara yolunun araç trafiğine kapatıldığı belirtilerek, "Yolçatı-Sancak il yolunun 0-27 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat tarihinde saat 12.00 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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