Karlıova'da kar kalınlığı 60 santimi buldu (2)

268KÖY YOLU KAPANDI

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 5, Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 268 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 115 personel ve 54 araçla yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

YOLÇATI-SANCAK KARA YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Yolçatı-Sancak kara yolunun araç trafiğine kapatıldığı belirtilerek, "Yolçatı-Sancak il yolunun 0-27 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat tarihinde saat 12.00 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.