Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da soğuk hava; termometreler eksi 14'ü gördü

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde kar yağışının ardından termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi, birçok esnaf iş yerlerini açamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da soğuk hava; termometreler eksi 14'ü gördü
        ABONE OL

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde kar yağışının ardından termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi, birçok esnaf iş yerlerini açamadı.

        Kar yağışı nedeniyle okulların 19 Şubat Çarşamba gününden bu yana tatil olduğu Karlıova ilçesinde termometreler, sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan yoğun tipi, günün ilk ışıkları ile yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Şubat ayının en soğuk günlerinin yaşandığı ilçede birçok esnaf iş yerlerini açamadı, ev ve iş yerlerinde sular dondu. Bazı vatandaşlar, çeşmelerden evlerine su taşımak zorunda kaldı. İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açılan bazı köy yolları ise tipi nedeniyle yeniden kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Çok zenginler ama az güvenilirler
        Çok zenginler ama az güvenilirler

        Benzer Haberler

        Karlıova'da eğitime 'kar' engeli
        Karlıova'da eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralan...
        Bingöl'de buzlu zeminde düşüp kalçasını kıran çocuk, ambulans uçakla Ankara...
        Bingöl'de buzlu zeminde düşüp kalçasını kıran çocuk, ambulans uçakla Ankara...
        Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesinde 450 bin civarında bağımsız birim tamamlana...
        Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesinde 450 bin civarında bağımsız birim tamamlana...