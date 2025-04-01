Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Ayı yavrusunu köpeklerin saldırısından kurtarıp, doğaya bıraktılar

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 2 çoban, köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu, doğal yaşam ortamına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayı yavrusunu köpeklerin saldırısından kurtarıp, doğaya bıraktılar
        ABONE OL

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 2 çoban, köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu, doğal yaşam ortamına bıraktı.

        Genç ilçesi Karcı köyü kırsalında çobanlık yapan Alişan ve Hüsnü Sinen kardeşler, köpeklerin ayı yavrusuna saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran kardeşler, yara almadan kurtardıkları yavru ayıyı doğal yaşam ortamına bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        İki kız kardeşin katillerinin iddianamesi kan dondurdu!
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de iki kardeş köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu d...
        Bingöl'de iki kardeş köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu d...
        Eski milletvekili Kazım Ataoğlu, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milletvekili Kazım Ataoğlu, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
        Bingöl ve Siirt'te bayramlaşma programları düzenlendi
        Bingöl ve Siirt'te bayramlaşma programları düzenlendi
        İhbara giden ekibe şüpheli ateş açtı: 1 ölü, 1 polis yaralı
        İhbara giden ekibe şüpheli ateş açtı: 1 ölü, 1 polis yaralı
        Bingöl Valisi Usta'dan bir kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olaya il...
        Bingöl Valisi Usta'dan bir kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olaya il...
        Karlıova Kaymakamı Gilan iftarda bir aileye konuk oldu
        Karlıova Kaymakamı Gilan iftarda bir aileye konuk oldu