Ayı yavrusunu köpeklerin saldırısından kurtarıp, doğaya bıraktılar
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 2 çoban, köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu, doğal yaşam ortamına bıraktı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 2 çoban, köpeklerin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu, doğal yaşam ortamına bıraktı.
Genç ilçesi Karcı köyü kırsalında çobanlık yapan Alişan ve Hüsnü Sinen kardeşler, köpeklerin ayı yavrusuna saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran kardeşler, yara almadan kurtardıkları yavru ayıyı doğal yaşam ortamına bıraktı.
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