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        Karlıova'da sağanak; Peri Suyu Çayı taştı, araziler su altında kaldı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Peri Suyu Çayı taştı, araziler su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:20
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        Karlıova'da sağanak; Peri Suyu Çayı taştı, araziler su altında kaldı
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Peri Suyu Çayı taştı, araziler su altında kaldı.

        Karlıova ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından, Dörtyol köyünde Peri Suyu Çayı’nda taşkın meydana geldi. Taşan sular nedeniyle birçok arazi ve bazı besicilerin ağılları ve istifledikleri samanlar, su altında kaldı. Bazı besiciler, traktörleriyle su altında kalan samanlarını kurtarmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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