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        Midelerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli, tutuklandı

        BİNGÖL'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda midelerinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:29 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:35
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        Midelerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli, tutuklandı
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        BİNGÖL’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda midelerinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak üzere kente otobüsle geldiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hastanede yapılan muayenelerinde, midelerinde toplamda 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin midelerindeki uyuşturucu paketleri, hastanede yapılan işlemle çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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