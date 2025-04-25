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        Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı

        BİNGÖL'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:40
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        Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı
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        BİNGÖL'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş Bulvarı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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