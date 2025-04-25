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        Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı (2)

        KAZAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIBingöl'de 3 aracın karıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya asit güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:10
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        Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı (2)
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        KAZAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Bingöl'de 3 aracın karıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya asit güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı, arkadan gelen taksinin de otomobile, ardından da kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndüğü görüldü. Kazada ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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