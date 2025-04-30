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        Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada

        BİNGÖL'de, kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:55
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        Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada
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        BİNGÖL'de, kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P., yaralandı. Kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolundaki Berti Kavşağı’nda meydana geldi. F.P.'nin kontrolünü yitirdiği 63 AJB 585 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü F.P. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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