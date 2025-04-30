Otomobil refüje çarptığı kaza kamerada

Bu arada kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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